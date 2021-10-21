Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı canlı yayın izle! 21 Ekim Galatasaray UEFA maçı Exxen kesintisiz ve şifresiz izle!

Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde 21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı için heyecan dolu geri sayım başladı ve Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle seçeneği araştırmaları da hız kazandı. Bu zorlu mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Sarı kırmızılılar ve Lokomotiv Moskova maçının muhtemel 11'leri de belli oldu. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen üzerinden nasıl izlenir?
LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle