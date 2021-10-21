Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA maçı canlı nasıl izlenir? 21 Ekim Perşembe Galatasaray ve Fenerbahçe maçları canlı şifresiz izleme yolları!

Galatasaray ve Fenerbahçe 21 Ekim Perşembe (bugün) UEFA Avrupa Ligi'nde farklı gruplarda mücadele edecek. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının muhtemel11'leri belli oldu. Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne bugün sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Antwerp karşılaşmasında ise Fenerbahçe'nin sahaya Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Berisha'yı sürmesi bekleniyor. Kritik iki maç öncesi futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri yolları araştırıyor. Bugünkü maçlar Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA maçı canlı nasıl izlenir? İşte 21 Ekim Perşembe Galatasaray ve Fenerbahçe maçları canlı izleme yolları!
FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antwerp karşılaşması 21 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği maç Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe - Antwerp maçı canlı anlatım izle
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim saat 22.00'ds başlayacak. Müsabakayı hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcıları ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Markus Hameter olacak. Fenerbahçe maçı gibi GS maçı da Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
GS FB MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?
GS Lokomotiv maçı ve FB Antwerp maçı Exxen'de canlı naklen izlenebilecek. Ancak bunun için Exxen üye olup ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebilecek.
EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.