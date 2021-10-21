Galatasaray-Lokomotif Moskova maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. İlk iki maçta 4 puan çıkartan ve lider durumda bulunan Galatasaray, Lokomotif Moskova'yı yenerek 7 puana çıkmak istiyor. Spor severler bu zorlu mücadeleyi heyecanla beklemeye başlarken bir yandan da 14 boyunca ücretsiz Exxen Spor'da nasıl üyelik oluştuacaklarını merak ederek, araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşmasında muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki Galatasaray, Lokomotif Moskova'yı karşılaşması bu akşam saat kaçta gerçekleşecek?
GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle