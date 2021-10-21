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    • Spor
    • 21.10.2021 19:53
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    • 21.10.2021 19:53
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    21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle!

    Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde 21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı için heyecan dolu geri sayım başladı ve Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle seçeneği araştırmaları da hız kazandı. Bu zorlu mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Sarı kırmızılılar ve Lokomotiv Moskova maçının muhtemel 11’leri de belli oldu. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Exxen üzerinden nasıl izlenir?

    takvim.com.tr
    21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle!

    21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Futbol severler nefeslerini tuttu ve heyecanlı karşılaşma için merakla bekleyişe başladı. Exxen üzerinden üye olunarak UEFA maçları ücretsiz olarak canlı yayın, şifresiz ve kesintisiz izlenebiliyor. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım linki haberimizde yer alıyor.

    LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle

        DAHA GOL YEMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da isCimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi.e durum çok farklı.Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.

        AVRUPA'DA 297. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda bugün Lokomotiv Moskova karşısında 297. karşılaşmasına çıkacak.Aslan 296 mücadelede 104 defa sahadan galip ayrıldı. 114 mağlubiyet yaşadı. 78 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılılar 394 defa fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 443 gol gördü. Cimbom, Kupa 2'de 87. maçını oynayacak.34 galibiyeti, 28 beraberliği, 24 de yenilgisi var. Söz konusu maçlarda 135 gol atarken, 108 gole engel olamadı.

        MUHTEMEL 11'LER

        L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Pablo, Tiknizyan, Maradishvili, Kulikov, Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed.
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        Haberler Spor 21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle!
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