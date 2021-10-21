21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle!

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LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle