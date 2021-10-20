Sergen Yalçın farklı yenilgiyi hak etmediklerini söyledi! Oyunun hakkı bu değildi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon yenilgisinin ardından konuştu. Yalçın, şunları söyledi: Oyundan dolayı çok bir üzüntüm yok. Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm. Çok 4-1'lik bir oyun olmadı. Bu skor gerçek bir skor değil. Oyunun hakkı bu değildi.

KORNERDEN 3 GOL YEDİK...

"Oyuncular çok gayretliydi, pozisyonlar yakaladık. İlk yarı kornerden 3 tane gol yedik. Bu bizim için en üzüntülü taraftı. Şanssızlık olarak yorumluyorum, beklediğimiz bir durum değildi bu"

POZİSYONLARI BİTİREMEDİK...

"Takımın mücadelesinden memnunum. Alınan skor adil bir skor değil gibi geliyor bana. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bu maça takılıp kalamayız. Sporting maçı artık bitti"

YALÇIN'DAN GALATASARAY MESAJI

Yalçın, pazartesi günü oynayacakları G.Saray maçı ile ilgili ise, "Derbi maçları her zaman önemlidir. Derbiye iyi hazırlanıp, kazanarak tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz" dedi.