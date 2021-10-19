Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydi şimdi ekranlarda ağlıyor 'zenginim arabam var ama yalnızım' Tuba Büyüküstün'le bir dönem... Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Ali Güneş, eski başkan Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilmesi gerektiğini söyledi. Eski futbolcu, "Aziz Yıldırım yediğimiz yemeğe bile karışırdı" dedi. Freiburg'dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig'de top koşturmaya başlayan oyuncunun itirafları gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli oyuncu Ali Güneş, duygu yüklü açıklamalar yaptı. Eski yıldız oyuncu bayramda yaşadığı anıyı aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte Ali Güneş'in sözleri: "İki tane cep telefonum vardı. Telefonlarım hiç susmazdı. Arkadaşlarımla sürekli yazışırdım. Hayatımda kırılma anlarım oldu. O dönemde ne kadar yalnız olduğumu anladım. Sadece en sevdiğim yakın arkadaşlarım yanımda oldu. Onların sayesinde bu dönemi atlattım. Şu an futbolcular eleştiriliyor, üzülüyorum.