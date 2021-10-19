Beşiktaş Sporting maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle bu kanallarda

Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Portekiz Liginde 1 puan farkla 3. sırada yer alan Sporting ise deplasmanda temsilcimizi mağlup etmenin peşinde. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş Sporting maçını veren yabancı kanallar!
Beşiktaş Sporting Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma 19 Ekim Salı günü saat 19.45'de başlayacak. Önemli karşılaşma öncesi nefesler tutuldu maç saati büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş Sporting Maçı Muhtemel 11'leri!
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, V. Rosier, N'sakala, Welinton, Vida, Josef de Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Sporting: Jovane Cabral, Feddal, Gonçalo Inácio, Rúben Vinagre, João Virginia, Pote, Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Ugarte, Tiago Tomás
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Maçı Şifresiz Nasıl İzlenir?
Beşiktaş Sporting Lizbon maçını canlı izlemek isteyen taraftarların EXXEN Spor paketi satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan EXXEN platformuna exxen.com adresinden giriş yapabilirsiniz. Platforma üye olduktan sonra spor paketini seçerek temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını aylık 34,90 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz.
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