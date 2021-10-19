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    • 19.10.2021 19:00
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    Beşiktaş Sporting maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle bu kanallarda

    Beşiktaş Sporting maçı canlı yayınına az bir vakit kaldı. Beşiktaş Sporting karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV ve IPTV linki arıyor. Selçuksports, Jestyayın gibi başka birtakım platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş Ajax maçını meşru şekilde canlı izlemek de mümkün mü? Öte yandan boy gösterdiği Portekiz Liginde iyi bir başlangıç yapan Yeşil Beyazlılar ise deplasmanda oynayacağı maçı kazanmanın planları içerisinde. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? Futbolseverler amacıyla işte, Sporting Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Sporting maçını veren yabancı kanallar! Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

    Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılarak gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Portekiz Liginde 1 puan farkla 3. sırada yer alan Sporting ise deplasmanda temsilcimizi mağlup etmenin peşinde. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş Sporting maçını veren yabancı kanallar!


    Beşiktaş Sporting Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

    Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma 19 Ekim Salı günü saat 19.45'de başlayacak. Önemli karşılaşma öncesi nefesler tutuldu maç saati büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    Beşiktaş Sporting Maçı Muhtemel 11'leri!

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, V. Rosier, N'sakala, Welinton, Vida, Josef de Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Sporting: Jovane Cabral, Feddal, Gonçalo Inácio, Rúben Vinagre, João Virginia, Pote, Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Ugarte, Tiago Tomás

    Beşiktaş Sporting Maçı Canlı Anlatım İzle

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Maçı Şifresiz Nasıl İzlenir?

    Beşiktaş Sporting Lizbon maçını canlı izlemek isteyen taraftarların EXXEN Spor paketi satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan EXXEN platformuna exxen.com adresinden giriş yapabilirsiniz. Platforma üye olduktan sonra spor paketini seçerek temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını aylık 34,90 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz.

    YASAL VE LEGAL OLARAK CANLI MAÇ YAYINI İZLEYEBİLEMEK İÇİN
    AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ

    www.exxen.com/en/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034

        Beşiktaş Sporting Maçını Veren Yabancı Kanallar

        5 LIVE Israel HD

        Arena Sport 2 HD Serbia

        Arena Sport 9 HD Croatia

        beIN Connect FRANCE

        beIN Connect MENA

        beIN Sports France 2 HD

        beIN Sports MENA English 2 HD

        beIN Sports MENA Premium 2 HD

        Blue Sport Event 2

        BT Sport [app] (geo/R)

        BT Sport ESPN HD

        BT Sport Player (geo/R)

        C More Sport 2 Finland HD

        C More Streaming Finland

        C More Streaming Sweden

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        CBC Sport HD

        Cosmote Sport 3 HD

        Cytavision Sports 4 HD

        DAZN Canada ($/geo/R)

        DAZN Deutsch ($/geo/R)

        Digi Sport 2 Romania HD

        Eleven Sports 2 Portugal HD

        EXXEN Digital Turkey [$]

        LaLiga TV Bar M3

        LiveScore [app] (ROI only)

        Look Sport RO 1 HD

        M. Liga de Campeones HD

        MATCH! Futbol 1 HD

        MAX Sport 4 HD Bulgaria

        Nova Sport 4 Czech HD

        Pickx+ Sports 3

        Polsat Sport Premium 2 HD

        Silk Sport HD 1

        Sky Sport 255 Italia HD

        Sky Sport 4 Austria HD

        Sky Sport Football Italia HD

        SportsMax 2 HD

        SuperSport Variety 1 HD

        Telekom Sport RO 3 HD

        TV2 Play Norge ($/geo/R)

        TV2 Sport Premium 2 HD

        TV3 MAX Dansk HD

        ViaPlay Baltic HD

        ViaPlay Denmark HD

        ViaPlay Iceland HD

        Wayking Tv

        Ziggo Sport Kanaal 14

        Ziggo Sport Select HD

        C More Streaming Sweeden

        - Livescore App

        - Paramount + USA

        - SuperSport Maximo 1 HD

        - SuperSport Premier League HD

        - TV2 Play Norge

        - Haberpush HD

        - TV3 Sport Dansk HD

        - Viaplay Baltic HD

        - Arena sport 1 HD

        - Btv aksiyon HD

        - CBC sport hd

        - Viaplat Denmark HD

            CBC Sport uydu frekansları

            CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

            CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

            Uydu: AzerSpace 46°

            Frekans: 11135 H 27500

            AVRUPA'DA 227. MÜCADELE

            Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.


            DEVLER LİGİ'NDE 47. RANDEVU

            Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. mücadelesini çıkacak.

            Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurabildi.

            9 mücadelede berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

            14 PUAN ALARAK TARİHE GEÇTİ

            Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

            Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

            3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

            Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

            Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA

            Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

            İÇERİDE 114. MAÇ

            Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
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            Haberler Spor Beşiktaş Sporting maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle bu kanallarda
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