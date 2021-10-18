Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Büyük bir adım attık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçtiklerini söyleyen Avcı, "Bu galibiyet şampiyonluk yolunda bizi hızlandıracak. Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettik. Fenerbahçe ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Savunma şiddetleri üst düzeydeydi" dedi.







Avcı sözlerine şöyle devam etti:



Bu maçın bu şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorduk. Oyunun başında geri düştük ama her türlü senaryoya hazırdık. Duygusal olmamamız gereken yerlerde bazen duygusal davrandık. Fenerbahçe'nin savunma beşlisini aşmak için ciddi çaba sarfettik. Sadece 1 maç kazandık. Ama sahibi olduğumuz liderliği devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız özellikle yöresel oyuncularımıza karşı sabırlı olmalı.