Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Bizim bu süreçte en büyük enerjimiz taraftarımız. Taraftarımız olmadan bu başarıya ulaşmamız çok zor, belki de mümkün değil" dedi.

MÜCADELEYİ BIRAKMAYIZ!

Ağaoğlu, "Oynadığımız futbol umut verici. Geriye düşebiliriz ancak maçı çevirecek gücümüz var. Ne zaman mücadele ve inanmayı bırakırsınız işte o zaman kaybedersiniz" diye konuştu.

90 DAKİKA DESTEK OLSUNLAR

Fırtına'nın başkanı, "Taraftarlardan ricamız Fenerbahçe maçında maç boyunca desteği ve enerjiyi takıma yansıtmaları. Takımımız Fenerbahçe maçına her yönüyle hazır durumda" dedi.