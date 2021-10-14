Botosani kulübü, Morutan'ın Galatasaray ile anlaşması üzerine şikayette bulundu

Galatasaray'ın Morutan transferiyle ilgili Romanya'da sarsıcı bir gelişme yaşandı. Oyuncunun haklarını yüzde 9'unu elinde bulunduran Botosani, şu ana kadar ödeme alamadıkları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. Kulübün sahibi Valeriu Iftime ve başkanı Valeriu Argaseala, konuyla ilgili olarak Pro Sport kanalına açıklamalar yaptı.

Iftime, "Gigi Becali'nin işi düştüğü zaman beni nasıl arayacağını bildiğini fark ettim ama şimdi ödeyecek bir şeyi varken susuyor ve hiçbir işaret vermiyor. Bu, size normal geliyor mu? Zaten kötü niyetli olduğunu düşünüyorum ve başkanımız Catalin Anton ne yapması gerektiğini biliyor. Size daha fazla detay vermesi için onunla konuşun. Bizden habersiz gelişmeler yaşandı transferde. Onlarla dostane şekilde uzalaşamadık. Şikayette bulunmak zorundayız" açıklamasını yaptı.