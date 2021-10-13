Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Geleceğin peşindeyiz

Galatasaray ile Nef arasında stat isim sponsorluğu anlaşması dün resmiyete döküldü. Yeni adıyla Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.



Türk futbol tarihinin en büyük stat isim anlaşmasını yaptıklarını belirten Elmas, "Anlaşma 725 Milyon TL. Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek" diye konuştu.





İmza töreni öncesi stadın dışına "Nef Stadyumu" yazısı konuldu.



7 PROJEMİZ DAHA VAR

Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak istediklerini belirten Başkan Elmas, "Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade Galatasaray'ın 10 senesini kurtarmayı hedefliyoruz. Sadece bu kaynakta değil, gelen tüm kaynaklarda hedefimiz borcu ödemek ve gelir artırmak. Halihazırda devam eden 7 projemiz var. Hazır oldukça basın toplantısı yapacağız. Galatasaray için güzel bir süreç olacak. Galatasaray'ı heyecanlandıran projeleri paylaşacağız" dedi.



ANLATILMAZ BİR ŞEY!

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur ise, "Bu birliktelik bizler için onur verici. Galatasaray'ın bizim için bir ev. Evimize Nef ismini koymak anlatılmaz bir şey. Bu sponsorluğu birlikte çok şeyler başaracağımız bir yol olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.