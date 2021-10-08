Formula 1 İstanbul takvimi: Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda sıralama turları ve yarışların yapılacağı tarih açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle yapılacak. Peki, Formula 1 İstanbul takvimi nasıl? Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda? İşte merak edilenler...
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.
İşte yarışlara dair tüm bilgiler;
FORMULA 1'DE HEYECAN, TÜRKİYE GRAND PRİX'SİYLE SÜRECEK
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.
Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.
Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.
YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.