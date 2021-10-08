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    • Spor
    • 08.10.2021 10:32
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    • 08.10.2021 10:34
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    Formula 1 İstanbul takvimi: Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda?

    Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışları İstanbul'da gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yarışlar için geri sayım sona eriyor. Bu kapsamda sıralama turları yarışmaların ne zaman yapılacağı arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda? İşte Formula 1 İstanbul takvimi...

    Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Formula 1 yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda sıralama turları ve yarışların yapılacağı tarih açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle yapılacak. Peki, Formula 1 İstanbul takvimi nasıl? Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

    İşte yarışlara dair tüm bilgiler;

    FORMULA 1'DE HEYECAN, TÜRKİYE GRAND PRİX'SİYLE SÜRECEK

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

    Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

    Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

    Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

    YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

    Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

    240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

    İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

    Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

    Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

        SAİNZ, SON SIRADAN BAŞLAYACAK

        Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

        FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

        26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.

        PUAN DURUMU

        Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

        Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

        2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

        3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

        5. Sergio Perez (Meksika): 120

        TAKIMLARDA KIYASIYA REKABET

        Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

        Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

        Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

        1. Mercedes: 397,5

        2. Red Bull: 364,5

        3. McLaren: 234

        4. Ferrari: 216,5

        5. Alpine: 103
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        Haberler Spor Formula 1 İstanbul takvimi: Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 hangi kanalda?
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