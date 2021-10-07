Red Bull Racing İstanbul'da özel bir renk düzeniyle yarışacak | Formula 1 Türkiye Grand Prix

Formula 1 ekiplerinden Red Bull ve onun "kardeş takımı" Scuderia Alpha Tauri, bu hafta sonu İstanbul'da yapılacak Rolex Türkiye Grand Prix'sinde özel araç giydirmesi ile piste çıkacaklar.
Red Bull ve AlphaTauri ile çalışan Japon motor sağlayıcısı Honda, bu sezon sonundan itibaren spordan çekilme kararı almıştı. Buna karşılık Honda markasına bir veda jesti yapmak isteyen Red Bull yetkilileri, ikonik Suzuka Pisti'nde yapılacak olan Japonya Grand Prix'sinde iki takıma da özel tasarımlı giydirme yapmayı planlıyordu.
Fakat COVID-19 önlemleri kapsamında geçtiğimiz aylarda Japonya GP'si bu sezon için iptal edilmiş, o yarışın yerine de Rolex Türkiye Grand Prix'si takvime eklenmişti.