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    Galatasaray'da Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti

    Galatasaray'da son maçlarda attığı goller ve performansıyla dikkat çeken Mısırlı yıldız için yönetim harekete geçti. Mostafa Mohamed’in 4 milyon dolarlık opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

    Mostafa Mohamed’in tapusunu alıyor

    Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol atan Mısırlı futbolcunun son dönemde antrenman performansının da bir hayli arttığı öğrenildi.

    Sezona kötü başlayan ve Fransız temsilcisi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed, gösterdiği bu çıkışla bir anlamda Galatasaray'daki geleceğini tayin etti.

    Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor sundu. Galatasaray, devre arasına kadar 4 milyon dolar ödeyerek 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilecek.

    Yönetim, Mostafa Mohamed'in performansının yükselişi ile birlikte daha sonra yüksek bir bonservis bedel karşılığında satışını planlıyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti
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