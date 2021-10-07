Formula 1'in son dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım! Türkiye Grand Prix'si tarzı çok konuşuldu... Formula 1 takımlarından Mercedes'in, 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilotu Lewis Hamilton'dan Türkçe paylaşım. Mercedes'le birlikte bu sezon 8. şampiyonluğunu kovalayan İngiliz pilot, geçen yıl 7. şampiyonluğunu Türkiye'de garantilemişti. Lewis Hamilton'ın Türkçe paylaşımı kısa sürede yankı bulurken, tarzı da çok konuşuldu.