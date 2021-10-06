Vida, Cyle Larin ve Josef De Souza için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan takımın 3 kilit ismi Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

3 futbolcunun menajerleri ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar yüksek maaş talepleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Alınan bilgilere göre 1.6 milyon Euro maaş teklif edilen Larin yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret konusunda diretiyor.

SEZON SONUNA KALMAYACAK

Vida'nın menajerinin 1.8 milyon Euro maaş teklifini kabul etmediği ve 2.7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Josef'in menajerinin ise 1.5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmadığı ve 2 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Görüşmeleri şimdilik donduran Beşiktaş yönetimi 3 isimle devre arasında yeniden masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar görüşmelerin sezon sonuna kadar uzamasını kesinlikle istemiyor.