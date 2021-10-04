Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Özveriyle lider olduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1 kazanılan kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Milli ara çok doğru zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Zor bir dönem atlattık. Sakatlar dönünce daha rahat olacağız" dedi.
İSTEDİĞİM SEVİYEYE ÇIKACAĞIZ
Pereira şöyle devam etti: Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu. Henüz çok erken, ama tabelada 1'inci olmak iyidir. Avrupa maçlarını oynamasak puan da kaybetmezdik.
MİLLİ ARADAN GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ
Rotasyona gitmek zorunda kalıyorum. Bazı oyuncuları dinlendiriyoruz ama bazızını dinlendiremedik. Aynı kateyi sürdürmek kolay değildi. Milli aradan daha güçlü döneceğiz.
CRESPO&SERDAR İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı santrfor Serdar Dursun ile orta saha Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez dün Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de görev yaptılar.
MESUT'TAN SERT TEPKİ
Dünkü maça damgasını vuran isimlerden birisi de hiç oynamayan Mesut Özil oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi. Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve T-Shirt'ünü çıkarıp hocasının önüne attığı görüldü.