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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Özveriyle lider olduk

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu. Henüz çok erken ama tabelada 1. olmak iyidir. Avrupa maçlarını oynamasak puan da kaybetmezdik" dedi.

    Özveriyle lider olduk

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1 kazanılan kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Milli ara çok doğru zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Zor bir dönem atlattık. Sakatlar dönünce daha rahat olacağız" dedi.

    İSTEDİĞİM SEVİYEYE ÇIKACAĞIZ
    Pereira şöyle devam etti: Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu. Henüz çok erken, ama tabelada 1'inci olmak iyidir. Avrupa maçlarını oynamasak puan da kaybetmezdik.



    MİLLİ ARADAN GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ
    Rotasyona gitmek zorunda kalıyorum. Bazı oyuncuları dinlendiriyoruz ama bazızını dinlendiremedik. Aynı kateyi sürdürmek kolay değildi. Milli aradan daha güçlü döneceğiz.

    CRESPO&SERDAR İLK KEZ 11'DE
    Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı santrfor Serdar Dursun ile orta saha Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez dün Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de görev yaptılar.

    MESUT'TAN SERT TEPKİ
    Dünkü maça damgasını vuran isimlerden birisi de hiç oynamayan Mesut Özil oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi. Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve T-Shirt'ünü çıkarıp hocasının önüne attığı görüldü.


        İlk yarıda yaşanan bir mücadelede dudağı patlayan Kim Min Jae tedavisinin ardından oyuna döndü.

        SAKATLARIN TAMAMI HAFTA İÇİNDE DÖNÜYOR
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, Kasımpaşa karşısında kadroya alınmadı. Bu dört oyuncunun tamamının bu hafta için takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

        FENER TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
        Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90'ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi. Maç öncesi oyuncular tek tek tribünlere çağrıldı.

        BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Hakem eleştirileri ile ilgili isim vermeden Beşiktaş'a yüklenen Koç, "Bu rakibimiz başına gelmeyenlerden, ön görerek, yakışıksız bir şekilde şikayetçi. Geçen sezon bir hakem Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor diye bir sürü laf ettiler. Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bu işleri bırakalım. Yoksa işin içinden çıkamayız" dedi.
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