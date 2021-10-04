Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Özveriyle lider olduk



İlk yarıda yaşanan bir mücadelede dudağı patlayan Kim Min Jae tedavisinin ardından oyuna döndü.



SAKATLARIN TAMAMI HAFTA İÇİNDE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, Kasımpaşa karşısında kadroya alınmadı. Bu dört oyuncunun tamamının bu hafta için takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.



FENER TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90'ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi. Maç öncesi oyuncular tek tek tribünlere çağrıldı.



BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Hakem eleştirileri ile ilgili isim vermeden Beşiktaş'a yüklenen Koç, "Bu rakibimiz başına gelmeyenlerden, ön görerek, yakışıksız bir şekilde şikayetçi. Geçen sezon bir hakem Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor diye bir sürü laf ettiler. Sivas maçında Josef'in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bu işleri bırakalım. Yoksa işin içinden çıkamayız" dedi.