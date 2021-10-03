Türkiye Norveç maçı için heyecan dorukta. 8 Ekim Cuma günü oynanacak maç hakkında son dakika açıklama geldi. TFF tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Norveç maçının biletleri satışa çıktığı duyuruldu. Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!