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    • 03.10.2021 16:09
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    • 03.10.2021 16:09
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    Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!

    Futbol gündemini takip edenler tarafından Türkiye Norveç maçı hakkında aramalar hız kazandı. FİFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçlarında Türkiye bu kez Norveç ile karşı karşıya gelecek. 8 Ekim Cuma günü oyananacak maçın bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet satışları başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!

    takvim.com.tr
    Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

    Türkiye Norveç maçı için heyecan dorukta. 8 Ekim Cuma günü oynanacak maç hakkında son dakika açıklama geldi. TFF tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Norveç maçının biletleri satışa çıktığı duyuruldu. Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!

    BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynayacağı Norveç maçının biletleri satışa çıktı.

    ÖNCELİKLİ SATIŞ

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

    GENEL SATIŞ YARIN

    Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

    Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

        BİLET FİYATLARI

        Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

        TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye Norveç maçı 8 Ekim 2021 tarihinde saat 21:45'te başlayacak.
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        Haberler Spor Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!
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