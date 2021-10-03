Beşiktaş, 3 maçlık galibiyet hasretini dindirdi! Kötü gidişe son vermeyi bildi

Beşiktaş, Sivasspor'u yendi, hayata döndü... Son dönemde sakatlıklar sebebiyle çok büyük bir kriz yaşayan ve 2'si lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere son 3 resmi maçında galip gelemeyen Kartal, Sivasspor'u mağlup ederek üzerindeki ölü toprağını attı. Derin bir nefes aldı.

MİLLİ ARA ÖNCESİ İLAÇ OLDU

Kartal, Sivasspor'u yenerek 3 puandan fazlasını kazandı. Sakat oyuncuların büyük çoğunluğunun dönmesinin beklendiği milli takım arası öncesi alınan galibiyet Beşiktaş'a ilaç oldu.

TAKIMIN ÖZ GÜVENİ ARTTI

Beşiktaşlı futbolcular da kısa süreli kötü gidişin ardından Sivas galibiyetiyle yeniden öz güven kazandı. Şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından biri olduğunu yeniden kanıtladı.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM

Sivasspor karşısında alınan galibiyette başrolü oynayan Güven Yalçın da maç sonunda, "Çok önemli bir galibiyetti. Beşiktaş için çok çalışıyorum. Güveni boşa çıkarmak istemiyorum" dedi.