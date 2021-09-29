Nevşehir çok farklı | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Nevşehir Belediyespor sahasında Fethiyespor'u 3-0 yenerek adını 3. tura yazdırdı. Arnavutköy Belediye ise A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçta Elazığspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Dün alınan diğer skorlar şöyle: Karaköprü Belediyespor- Kızılcabölükspor: 2-0, Belediye Derincespor- Erbaaspor: 2-1, İçel İdmanyurdu Spor-Düzcespor: 5-6 (pen).

EDİRNE 3 GOLLE TURLADI

Sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 3-0 yenen Edirnespor, Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Hakan Akman, Ege Atlam (k.k) ve Atakan Serin kaydetti.

A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme tur heyecanı bugün devam edecek. A Spor ekranlarında bugün 3 karşılaşma canlı olarak verilecek. 13.00'te Çankaya- Ofspor, 15.30'da Hendekspor- Orduspor ve 19.00'da Erok-Osmaniye maçları A Spor ekranında olacak.