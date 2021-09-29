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    Abdullah Avcı, Alanya maçı sonrası futbolcularını kutladı: Sizinle gurur duyuyorum

    Soyunma odasında konuşma yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Sizinle gurur duyuyorum. Bu mücadelenin karşılığını alacaksınız” ifadelerini kullandı.

    Sizinle gurur duyuyorum

    Evinde Alanya ile berabere kalarak liderlik fırsatını kaçıran Trabzonspor'da kaybedilen iki puana rağmen Abdullah Avcı'dan takıma tebrik geldi. Maç sonrası soyunma odasında mini bir konuşma yapan tecrübeli hoca, futbolcularını mücadelesinden dolayı kutladı.

    PES ETMİYORSUNUZ
    Avcı, "Sizinle gurur duyuyorum. Bu mücadelenin karşılığını alacağız çünkü siz pes etmek nedir bilmiyorsunuz. Bizim bu organizasyonu her maç geliştirmemiz lazım" ifadesini kullandı.



    DİRENÇ GÖSTERDİNİZ
    Tecrübeli hocanın, "7 maçta hiç kaybetmedik, çoğunu deplasmanda oynadık. Eksik kaldınız, mücadele ettiniz ve kazanacak direnci ortaya koydunuz" diyerek futbolcularını kutladığı da ifade edildi.

    TÜM FUTBOL AİLESİ ADINA UTANIYORUZ
    Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Alanya maçının hakemi Halis Özkahya ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Sağıroğlu, "Futbola emek veren herkes adına, saha içi ve saha dışında alın teri döken tüm futbol ailesi adına utanıyoruz! Hüseyin Türkmen'i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken "Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya" sadece bir figürandan başkası değildir" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı, Alanya maçı sonrası futbolcularını kutladı: Sizinle gurur duyuyorum
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