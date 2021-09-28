CANLI ŞİFRESİZ İZLE: Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?

Beşiştaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. karşılaşmasına Ajax ile çıkıyor. C Grubu'nda sıfır puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş sahadan çıkaracağı puan ve puanlarla ülkeye avantajlı dönmek istiyor. Hollanda deplasmanında zorlu mücadele verecek olan Beşiktaş'a taraftaralar da ekran başından destel vermek istiyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen Platformu üzerinden yayınlanıyor. Exxen Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın aldı. Fakat farklı uydu kanalları üzerinden de maç yayını yapılıyor. Peki Ajax-Beşiktaş maçını sunan uydu kanalları hangisi? Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları
Ajax deplasmanında puan arayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından yaınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport Türkiye'nin önemli Avrupa maçlarını yayınlıyor.
Beşiktaş - Ajax maçı canlı anlatım izle
Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?
Ajax Beşiktaş maçı Avrupa uydu sistemi üzerinden bir çok kanalda yayınlanacaktır.
1- Paramount + USA
2- CBC sport hd
3- C More Streaming Sweeden
4- Livescore App
5- Bein Sports France 2 HD
6- SuperSport Maximo 1 HD
7- SuperSport Premier League HD
8- Viaplay Baltic HD
9- Haberpush HD
10- TV3 Sport Dansk HD
11- TV2 Play Norge
12- Viaplat Denmark HD
13- Btv aksiyon HD
14- BT Sport 1 HD
15- Arena sport 1 HD
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması muhtemel olan kanallar
TUDN USA
UniMás
TUDN en Vivo
Univision NOW
OLL.tv
Futbol 1.
CBC Sport
SONY TEN 1
Sony LIV
SONY TEN 1 HD
BT Sport Live
BT Sport ESPN
NOW TV