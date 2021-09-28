Beşiktaş - Ajax maçına canlı yayınına az bir vakit kaldı. Beşiktaş - Ajax karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV, Selçuksports, Jestyayın gibi başka birtakım platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş - Ajax maçını meşru şekilde canlı izlemek de mümkün... Türkiye'yi Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde temsil eden Beşiktaş tarihinin en zor döneminden geçiyor. 11 oyuncusu sakat olan Kara Kartal, Ajax ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi amacıyla Amsterdam'a yalnızca 17 oyuncu uçabildi. Böyle kritik bir dönemde rakibin Ajax olması da siyah-beyazlıların işini ekstradan zorlaştıracak. Fakat Beşiktaş eksiklerine karşın Ajax'a karşı deplasmanda oynayacağı mücadelede tarihinden gelen büyük güce ve milyonlarca taraftarının dualarına güveniyor
BEŞİKTAŞ - AJAX MUHTEMEL İLK 11'LER...
Ajax: Pasveer, Mazraoui ,Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi.
BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN!
Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
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www.exxen.com/en/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034
Beşiktaş - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!
Ajax-Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç Exxen 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Beşiktaş karşılaşmasını uydudan şifresiz veren yabancı kanalların listesi şöyle;
- Bein Sports France 2 HD
- BT Sport 1 HD
- C More Streaming Sweeden
- Livescore App
- Paramount + USA
- SuperSport Maximo 1 HD
- SuperSport Premier League HD
- TV2 Play Norge
- Haberpush HD
- TV3 Sport Dansk HD
- Viaplay Baltic HD
- Arena sport 1 HD
- Btv aksiyon HD
- CBC sport hd
- Viaplat Denmark HD
CBC Sport uydu frekansları
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500