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    • Spor
    • 28.09.2021 16:34
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    • 28.09.2021 16:34
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    Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte şifresiz veren kanallar

    Beşiktaş Ajax maçı canlı yayınına az bir süre kaldı. Beşiktaş Ajax karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV ve IPTV linki arıyor. Selçuksports, Jestyayın gibi diğer bazı platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş Ajax maçını yasal şekilde canlı izlemek de olası mü? Bu arada eksik futbolcular nedeniyle ilk 11 oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, stoper pozisyonunda Nsakala'ya vazife vereceğini açıklarken; sol açık mevkisinde de bir sürpriz yapabileceği öğrenildi.

    Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir?

    Beşiktaş - Ajax maçına canlı yayınına az bir vakit kaldı. Beşiktaş - Ajax karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV, Selçuksports, Jestyayın gibi başka birtakım platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş - Ajax maçını meşru şekilde canlı izlemek de mümkün... Türkiye'yi Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde temsil eden Beşiktaş tarihinin en zor döneminden geçiyor. 11 oyuncusu sakat olan Kara Kartal, Ajax ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi amacıyla Amsterdam'a yalnızca 17 oyuncu uçabildi. Böyle kritik bir dönemde rakibin Ajax olması da siyah-beyazlıların işini ekstradan zorlaştıracak. Fakat Beşiktaş eksiklerine karşın Ajax'a karşı deplasmanda oynayacağı mücadelede tarihinden gelen büyük güce ve milyonlarca taraftarının dualarına güveniyor

    BEŞİKTAŞ - AJAX MUHTEMEL İLK 11'LER...

    Ajax: Pasveer, Mazraoui ,Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi.

    BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN!

    Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    YASAL VE LEGAL OLARAK CANLI MAÇ YAYINI İZLEYEBİLEMEK İÇİN
    AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ

    www.exxen.com/en/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034

    Beşiktaş - Ajax maçı canlı anlatım izle

    Beşiktaş - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!

    Ajax-Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç Exxen 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Beşiktaş karşılaşmasını uydudan şifresiz veren yabancı kanalların listesi şöyle;

    - Bein Sports France 2 HD

    - BT Sport 1 HD

    - C More Streaming Sweeden

    - Livescore App

    - Paramount + USA

    - SuperSport Maximo 1 HD

    - SuperSport Premier League HD

    - TV2 Play Norge

    - Haberpush HD

    - TV3 Sport Dansk HD

    - Viaplay Baltic HD

    - Arena sport 1 HD

    - Btv aksiyon HD

    - CBC sport hd

    - Viaplat Denmark HD

    CBC Sport uydu frekansları

    CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

    CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

    Uydu: AzerSpace 46°

    Frekans: 11135 H 27500

        BEŞİKTAŞ SAKATLAR SON DURUMU NASIL?

        Beşiktaş günümüz Ajax maçına 11 isim olmadan çıkacak.

        Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test neticesi pozitif çıkan Francisco Montero'nun sakatlıkları devam ediyor.

        Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine karşın şimdilik hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Ajaç maçında forma giyemeyecek.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında oynayamayan Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise günümüz maçta teknik direktör Sergen Yalçın'dan vazife bekleyecek.

        AJAX'TA EKSİKLER!

        Geçen sezonu Hollanda Eredivisie'de çok büyük farkla şampiyon olarak tamamlayan Ajax; Ryan Gravenberch, Dusan Tadic ve Sebastian Haller gibi mühim parçaları grupta tutup Steven Berghuis eklentisi yaparak 3 sezon evvelce Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı yarı finale çıkma başarılı olmasını tekrarlamak istiyor.

        Ligde esasen işler tıkırında... Sadece Twente deplasmanında berabere kaldılar, başka 6 maçı toplamda 29 gol atıp kalelerinde hiç gol görmeyerek geçip gitmesini bildiler. Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad dışında grupta mühim bir eksik yok.

        Kalede Remko Pasveer vazife yapacak. Dün akşam Jong Ajax forması giyen sağ bek Devyne Rensch yedek bekleyecek. Orta alanda Gravenberch'in beraberinde Edson Alvarez forma giyecek.

        Hücumda Tadic (sol kanat), Berghuis (10 numara) ve Haller'i (9 numara) sağ kanatta Antony tamamlayacak.

        AJAX'TAN İNANILMAZ PERFORMANS

        Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son senesinin en formda dönemini yaşıyor.

        Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, yalnızca 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de değişik galibiyetler alıyor.

        Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok değişik bir skorla geride bıraktığımız Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

        Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birisinde de 9 gol attı.

        MECBURİ ROTASYON YAPACAK

        Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan dayanıklı isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede gene Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi amacıyla Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi çiftinden oluşacak.

        DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

        Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine avantaj kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.

        AJAX'A KARŞI 4'TE 0 YAPTI

        İki grup daha evvelce Avrupa Kupaları'nda 2 defa eşleşti. 1966-67 sezonunda Beşiktaş rakibine deplasmanda 2-0, İstanbul'da 2-1 kaybetti. 1993-94 sezonunda ise iki grup UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşti. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 ve 4-0 yenilerek elendi. Zinciri kırmak istiyor.

        TARİHE GEÇMİŞTİ

        Beşiktaş, katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. 14 puanla namağlup gruptan çıkan ilk Türk temsilcisi olmayı başarmıştı.
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        Haberler Spor Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte şifresiz veren kanallar
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