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    Trabzonspor bugün evinde Alanya’yı yenerek yeniden liderliği ele geçirmek istiyor

    Trabzonspor Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Saat 20.00'de başlayacak olan ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç öncesi Trabzon'da sakatlıkları bulunan Denswil, Koita, Trondsen ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra kart cezalısı olan Vitor Hugo'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı zorlu maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Fırtına zirve aşkına!

    Trabzonspor Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Saat 20.00'de başlayacak olan ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç öncesi Trabzon'da sakatlıkları bulunan Denswil, Koita, Trondsen ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra kart cezalısı olan Vitor Hugo'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı zorlu maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

    DORUKHAN BELİRSİZLİĞİ
    Fırtına'da orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz'ün Alanyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor bugün evinde Alanya’yı yenerek yeniden liderliği ele geçirmek istiyor
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