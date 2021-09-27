Trabzonspor bugün evinde Alanya’yı yenerek yeniden liderliği ele geçirmek istiyor

Trabzonspor Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Saat 20.00'de başlayacak olan ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç öncesi Trabzon'da sakatlıkları bulunan Denswil, Koita, Trondsen ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra kart cezalısı olan Vitor Hugo'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı zorlu maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

DORUKHAN BELİRSİZLİĞİ

Fırtına'da orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz'ün Alanyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.