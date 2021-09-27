Fatih Terim'den maç sonu imalı sözler: Üzüldüm kırıldım!

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası konuştu. Taraftarların son haftalardaki eleştirileri üzerine Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Terim şöyle devam etti: Üzüldüm, kırıldım! Son zamanlardaki gidişat, kendimle ilgili, G.Saray'la ilgili başka şeyleri düşündürüyor. Taraftar 'Hocanın bir bildiği var' demeli. Öyle de diyorlardı zaten"

HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUANDI

Fatih Terim, Göztepe maçı ile ilgili ise, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık."ifadelerini kullandı.

TERİM TARAFTARLA TARTIŞTI

Fatih Terim, Göztepe'nin golü sonrası tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Kısa süreli tartışma kulübedekilerin araya girmesiyle birlikte sonlandı.