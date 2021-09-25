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    Pamuk eller cebe! Fatih Terim Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed için yönetime rapor verdi

    Fatih Terim ocakta Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed’in gönderilmesi için yönetime rapor verdi. Yeni transferlerin kulübe mali yükü en az 200 milyon olacak.

    Pamuk eller cebe
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    Sezon başında yapılan 530 milyonluk transfere rağmen 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmenin ardından yeni bir transfer harekatı için start verildi.



    Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca devre arasında Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed'in gönderilmesi için yönetime rapor verdi.



    Galatasaray'da hedef bu isimlerle en uygun mali şartlarda yolları ayırmak ve yerlerine yine genç ve potansiyelli isimler almak. Ancak bu transfer operasyonunun kulübü en az 200 milyonluk maliyet yükünün altına sokacağı belirtiliyor.

        Sesi titreyerek isyan etti!
        Haberler Spor Pamuk eller cebe! Fatih Terim Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed için yönetime rapor verdi
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