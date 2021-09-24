Beşiktaş 10 eksikle Altay karşısında (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in 7. haftasınan açılış maçında lider Beşiktaş, saat 20.00'de aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Altay'a konuk oluyor. Maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. 9 sakat ve 1 de cezalı oyuncusu olan Beşiktaş, İzmir deplasmanına 16 kişilik bir kadro ile gitti.

BARÇA EMRE DEMİR'İ TRANSFER ETTİ

Barcelona, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada Barcelona'nın Emre için Kayserispor'a 2 milyon Euro ve bonuslar ödeyeceği bildirildi. Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Kayserispor'da tamamlayacak. Ligin bitimiyle Barça'nın yolunu tutacak.

13 MAÇTA 13 FARKLI TAKIM

Taraftarların hedefindeki Fatih Terim bu sezon bir türlü istikrarı sağlayamadı. Kayserispor deplasmanında Alanyaspor maçına göre 11'de tam 6 değişikliğe imza atan tecrübeli teknik adam yaptıı rotasyonla büyük tepki topladı. Fatih Terim bu sezon oynanan 13 maçti maçta 13 farkı 11 kullanırken, tam 26 futbolcuya şans verip bu alanda Süper Lig'in lideri oldu. Galatasaray'ın son 4 maçın devre arasında tam 10 oyuncu değişikliği yapması da dikkatleri çekti.

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya alınan Morutan'ın sözleşmesi ortaya çıktı. Anlaşmaya göre G.Saray, Avrupa Ligi'ne kaldığı için 300 bin Euro ödeyecek. Morutan bu sezon 15 maçta forma giyerse Rumenler'e 600 bin Euro verilecek.

ALANYASPOR SERİYE BAĞLADI

Alanyaspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylelikle çıkışını sürdürdü ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Alanyaspor'a karşılaşmada 3 puanı getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.