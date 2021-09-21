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    Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira...Sakatların çokluğu Sergen Yalçın'ı zorluyor

    Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N’Koudou, Teixeira ve Umut Meraş kadroya alınmadı. Sakatların çokluğu Sergen Yalçın’ı kadro kurmakta zorluyor. Stoperde Welinton ve Montero ikilisi görev yapacaklar.

    Sakatların çokluğu Yalçın’ı zorluyor

    Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu futbolcuların Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğui bildirildi. Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın N'Sakala'yı bu akşam sağ bekte oynatması bekleniyor. Stoperde ise Welinton&Montero ikilisi görev yapacaklar.

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