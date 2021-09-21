Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira...Sakatların çokluğu Sergen Yalçın'ı zorluyor

Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Beşiktaş'ta 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu futbolcuların Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğui bildirildi. Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın N'Sakala'yı bu akşam sağ bekte oynatması bekleniyor. Stoperde ise Welinton&Montero ikilisi görev yapacaklar.
- Spor
- 21.09.2021 Gazete