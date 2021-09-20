Ve Stefan Kuntz Milli Takım'da

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Milli Takımımız'ın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz geldi. Futbol Federasyonu, Alman hocanın göreve getirildiğini resmi siteden paylaştı. Dün akşam İstanbul'a gelen Kunt için bugün imza töreni düzenleneceği belirtildi. İmza töreni saat 15.00'te Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek... 2008 yılında, futbolculuk kariyerinde sembol isimlerinden biri olduğu Kaiserslautern takımının başkanlık görevini üstlenen Stefan Kuntz, 8 yılın ardından 2016'da söz konusu görevinden ayrılarak Almanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü oldu. Futbolculuk kariyerinde forvet oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş formasıyla 30 maçta 9 gol kaydetti.
- Spor
- 20.09.2021 Gazete