Helal size Aslanlar! Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu

Futbol Milli Takımımız'dan tarihi bir başarı daha... Ay-Yıldızlılar, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı. Milliler, İspanya karşısında 6. dakika Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

golün sahibi Ömer, 10. dakikada skoru 2-0 yaptı. Milliler, 21'de Kemal ve 24'te Rahmi ile 4 farkı yakaladı. Ömer, 26'da kendisinin 3. takımının 5. golünü attı. Maçta son sözü Kemal söyledi.düzenlenen2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Milliler, 2021'de de İspanya'yı yenerek zirveye yerleşti. Bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.Futbol Milli Takımımız'ın şampiyonluğunun 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk gelmesi teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve kalecimiz Gazi Bülent Çetin'e ayrı bir gurur yaşattı. Maç sonunda konuşan Çakmak, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk." ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadeleriyle kutladı.