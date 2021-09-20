Helal size Aslanlar! Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Futbol Milli Takımımız'dan tarihi bir başarı daha... Ay-Yıldızlılar, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı. Milliler, İspanya karşısında 6. dakika Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
ÖMER'DEN HAT-TRİCK...
İlk golün sahibi Ömer, 10. dakikada skoru 2-0 yaptı. Milliler, 21'de Kemal ve 24'te Rahmi ile 4 farkı yakaladı. Ömer, 26'da kendisinin 3. takımının 5. golünü attı. Maçta son sözü Kemal söyledi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER...
İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Milliler, 2021'de de İspanya'yı yenerek zirveye yerleşti. Bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.
GAZİLER GÜNÜ'NDE EN ÖZEL ŞAMPİYONLUK
Ampute Futbol Milli Takımımız'ın şampiyonluğunun 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk gelmesi teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve kalecimiz Gazi Bülent Çetin'e ayrı bir gurur yaşattı. Maç sonunda konuşan Çakmak, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadeleriyle kutladı.
ÖMER'DEN HAT-TRİCK...
İlk golün sahibi Ömer, 10. dakikada skoru 2-0 yaptı. Milliler, 21'de Kemal ve 24'te Rahmi ile 4 farkı yakaladı. Ömer, 26'da kendisinin 3. takımının 5. golünü attı. Maçta son sözü Kemal söyledi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER...
İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Milliler, 2021'de de İspanya'yı yenerek zirveye yerleşti. Bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.
GAZİLER GÜNÜ'NDE EN ÖZEL ŞAMPİYONLUK
Ampute Futbol Milli Takımımız'ın şampiyonluğunun 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk gelmesi teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve kalecimiz Gazi Bülent Çetin'e ayrı bir gurur yaşattı. Maç sonunda konuşan Çakmak, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadeleriyle kutladı.