Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya zaferini yorumladı: Beşiktaş'ın gücünü gösterdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası mücadeleyi yorumladı. 2-0'ın şokunu çabuk atlattıklarını söyleyen Yalçın, şunları söyledi: Göreve başladığımızdan bu yana belki de ilk 45 dakikada hiç böyle bir kaos ortamı, zorluk yaşamamıştık.

TAKIMIN DENGESİ BOZULDU

Kaybetseydik de skoru çok önemsemeyecektim. Oyuncuların sürekli yerlerinin değiştiği, takım dengesinin bozulduğu zor bir durum yaşadık. Hep çalışmadığımız şeylerle karşılaştık"

BAŞARACAK GÜCÜMÜZ VAR...

"Oyunu çevirmek kolay olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geri dönüşler güzeldir. Deplasmanda 2-0'dan dönmek kolay bir iş değil. Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var."

BU TAKIMA GÜVENELİM...

"Çok enteresan bir gece oldu.. Sonucunda kazanmak bizi mutlu etti. Geri dönüş mutluluk verici. Bu dönüşleri yapabilecek kapasiteli, karakterli oyunculara sahibiz. Bunun kıymetini bilelim"