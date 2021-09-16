16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Frankfurt maç sonucu: 1-1! Frankfurt - Fenerbahçe maç özeti, golleri, önemli anları!

ALTAY ÇIKARDI! 74.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kostic şutunu çekti kaleci Altay topu çıkardı seken topa Kostic bir kez daha hamle yaptı ancak bu kez de araya Kim Min-Jae girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı

4 OYUNCU BİRDEN DEĞİŞTİ! 75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi

82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

SARI KART! 85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü

PENALTI GELDİ! 90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Rossi ara pasını verdi Pelkas kaleciyi geçti ancak darbesi sonucu yerde kaldı hakem tereddütsüz penaltı kararını verdi

GOL İPTAL EDİLDİ! 90+2.dakikada Fenerbahçe, Berisha ile öne geçti ancak gol iptal oldu. Pelkas'ın penaltısını kaleci Trapp kurtardı, seken topa Berisha vurdu ve golü attı ancak VAR incelemesi sonucu Berisha'nın golü iptal oldu.

Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.