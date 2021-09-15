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    • 15.09.2021 15:59
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    • 15.09.2021 16:29
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    Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?

    Exxen hakkında araştırmalar son saatlerde büyük hız kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar platform hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere, Avrupa kupalarında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın macerası başlıyor. Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar maç öncesi, 'Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?' Sorularına yanıt arıyor! İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Exxen’i aynı anda kaç kişi izleyebilir? Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil. hatası nasıl çözülür? Exxen’de kaç profil oluşturulabilir?

    Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? Soruları gün içinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar tarafından Exxen hakkında çeşitli bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte tüm merak edilen sorular ve cevapları!

    EXXEN'İ AYNI ÜYELİKLE AYNI ANDA BİRDEN FAZLA CİHAZDA İZLEYEBİLİR MİYİM?

    Exxen içeriklerini, üyeliğinle aynı anda 1 cihazdan izleyebilirsin.

    "BU UYGULAMA CİHAZINIZ İLE UYUMLU DEĞİL." HATASI ALDIM

    Exxen uygulamasını kullanmak için cihazının en son sürümde olması gerekiyor. Cihazının güncel sürümünü yükledikten sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirsin.

        EXXEN UYGULAMASINI KULLANIRKEN CİHAZIMDA SORUN YAŞIYORUM

        Cihazının markası, modeli, cihaz versiyonu, Exxen uygulama versiyonu ve yaşadığın sorunla birlikte Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından ulaşabilirsiniz.

        EXXENSPOR BİREYSEL ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

        EXXEN NEDİR?

        Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.
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        Haberler Spor Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?
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