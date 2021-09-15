Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? Soruları gün içinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar tarafından Exxen hakkında çeşitli bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte tüm merak edilen sorular ve cevapları!