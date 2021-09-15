Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? Soruları gün içinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar tarafından Exxen hakkında çeşitli bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte tüm merak edilen sorular ve cevapları!
EXXEN'İ AYNI ÜYELİKLE AYNI ANDA BİRDEN FAZLA CİHAZDA İZLEYEBİLİR MİYİM?
Exxen içeriklerini, üyeliğinle aynı anda 1 cihazdan izleyebilirsin.
"BU UYGULAMA CİHAZINIZ İLE UYUMLU DEĞİL." HATASI ALDIM
Exxen uygulamasını kullanmak için cihazının en son sürümde olması gerekiyor. Cihazının güncel sürümünü yükledikten sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirsin.