Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

3 YILDIZ OYNAMIYOR

Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak. Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Batshuayi'ye asist yapan Pjanic, siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek..

İLKİ YAŞAYACAKLAR

Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak..