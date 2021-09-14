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    • 14.09.2021 22:07
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    Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?

    Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları merak ediliyor. ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki; Anne baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?

    takvim.com.tr
    Anne baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?

    Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler? ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz….

    SORU: Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?

    A: Karınca

    B: Yumurta artıkları

    C: Solucan

    D: Kuş Sütü

    Doğru cevap: D

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    Haberler Spor Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?
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