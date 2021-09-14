Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler? ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz….

SORU: Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıkları ilk bir kaç gün hangisiyle beslerler?

A: Karınca

B: Yumurta artıkları

C: Solucan

D: Kuş Sütü

Doğru cevap: D