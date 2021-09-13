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    • Spor
    • 13.09.2021 16:58
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    • 13.09.2021 16:58
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    Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçına çıkacak Sarı Laciverliler sahadan namağlup bir şekilde ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini yapacak olan futbolseverler maç hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler karşılaşmanın canlı skor takibini yapmak için maç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Gruptaki ilk maçına çıkacak Sarı Laciverliler sahadan namağlup bir halde ayrılmak istiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!

    EİNTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar takvim.com.tr'de yer alacak!

    Geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Bu turda HJK Helsinki'yle eşleşen sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisini toplamda 6-2'lik skorla saf dışı bırakmayı başarmıştı.

        FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

        "Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha – B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih."
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        Haberler Spor Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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