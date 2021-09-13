Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler karşılaşmanın canlı skor takibini yapmak için maç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Gruptaki ilk maçına çıkacak Sarı Laciverliler sahadan namağlup bir halde ayrılmak istiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!