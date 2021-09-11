Beşiktaş mı? Yeni Malatya mı?

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dortmund maçı öncesi çıkacağı sınavı Onur Özkan ve Onur Koçhan mercek altına aldı. İki takımın maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…

ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN BEŞİKTAŞ CEPHESİ:

Beşiktaş'ta Malatya maçı öncesi kadro sıkıntısı var. Kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Atiba ve Larin milli takımdan geç döndüğü için kadroya alınmadı. Ayrıca Alex Teixeira'nın hafif bir sakatlığı var. Sergen Yalçın'ın Dortmund maçını düşünerek Brezilyalı yıldızı riske etmememesi bekleniyor. Yeni transfer Miralem Pjanic ise Beşiktaş formasını ilk kez yarın giyecek.

İlk 11'de 3 yerli futbolcu kuralı nedeniyle çok zorlanan Sergen Yalçın'ın tercihini Ersin, Rıdvan ve Can Bozdoğan'dan yana kullanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'e şöyle: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.

BİR GÖRÜŞ: Şampiyonlar Ligi maçlarından önce ve sonra çıkılan karşılaşmaların zorlu derecesi her zaman 1-2 kat artar. Yeni Malatya'nın 5 gollü Trabzon bozgunu sonrası Gaziantep ve Göztepe önünde gol yemeden kazanması dikkat çekici. Beşiktaş'ın erken gol bulamaması halinde sıkıntı yaşayabileceği ancak yıldızlarıyla sonuca gidip 3 puanı alacağı bir 90 dakika bekliyorum. Özellikle Pjanic, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 4'lüsünün performansı belirleyici olacak.

ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN YENİ MALATYA CEPHESİ:

Yeni Malatyaspor, ilk hafta evinde Trabzonspor'a 5-1 kaybederek taraftarını üzdü… 2. haftada Göztepe'yi deplasmanda 1-0'la geçen İrfan Buz'un öğrencileri, ardından Gaziantep'i 2-0'la mağlup etti. Yeni Malatya milli arada kadrosuna takviyeler yaptı… Süper Lig'de en fazla transfer yapan ikinci takım oldu.

Beşiktaş ile oynayacakları zorlu karşılaşmada kaleci Ertaç, Hafez, Buğra ve Tetteh forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i şöyle: Abdulsamed, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Aabid, Mallan, Jospin, Mustafa, Adem, Bwalya.



BİR GÖRÜŞ: Yeni Malatyaspor, İstanbul'da gösterişli ve iştahlı bir hücum hattına karşı oynayacak… Sadece yarı sahasında bekleyerek zorlu Beşiktaş deplasmanından puan alabileceklerini düşünmüyorum. Hücumdaki üretkenlikleri ve doğru saha içi yerleşimleri kaderlerini çizecek.



OKTAY DERELİOĞLU'NDAN OTORİTE GÖRÜŞÜ: BUTSHUAYİ'DEN PATLAMA BEKLİYORUM



Beşiktaş'ın favori olduğu bir karşılaşma… Form grafiği olarak Beşiktaş ağır basıyor. Batshuayi'den patlama bekliyorum. Beşiktaş orta sahası üst düzey isimlerden kurulu… Pjanic'in oyununu herkes gibi ben de merakla bekliyorum… Yeni Malatya deplasmanda 1 puan almanın hesaplarını yapacaktır. Savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyacaktır. Siyah-Beyazlılar'a galibiyete çok yakın görüyorum.