Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Ümit Milli Futbol Takımı (U21) Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda?

Ümit milli Futbol ekibi, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grubu 2. Maçında yarın İskoçya'yı konuk edecek. Bursa Timsah Park'ta oynanacak maç için gerkekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye İskoçya maçı ne vakit, saat kaçta? Ümit ulusal Futbol ekipı (U21) Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda? İşte detaylar!