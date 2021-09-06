Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Ağaoğlu, "İnşallah ateşlediğimiz meşale şampiyonluğun habercisi olur. İnşallah o sene, bu sene olur. Oynanmayan maç kazanmış olarak değerlendirilmez. Rakip kim olursa olsun aynı hazırlanıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri prensibimiz maç maç gitmek. Hedef büyük, mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. Bizim için Galatasaray maçı da, Sivas, Altay, Antalya maçı da aynı" dedi.

İSTANBUL ALEV ALEV!

Gurbetçi Gençler Taraftar grubu, İstanbul Sütlüce'de kuruluş yıldönümü etkinliği düzenledi. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi adeta aydınlattı. İlk meşaleyi Başkan Ahmet Ağaoğlu yaktı.