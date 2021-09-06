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    • Spor
    • 06.09.2021 16:13
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    • 06.09.2021 16:13
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    Hollanda - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası elemeleri Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda?

    A milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri 6. maçında bu kez Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelen Türkiye, 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bu yenilgiden sonra Ay-Yıldızlılar puanını 11'e çıkardı. Şimdi tüm gözler Hollanda maçına çevrildi. A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelerek 3-0 galibiyetle ayrıldı. Türkiye 6. maçını Hollanda ile oynayacak. Karşılaşmanın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler gerekli araştırmalara başladı. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm bilgiler!

    HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    DANIELE ORSATO YÖNETECEK

    A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

        TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

        A Milli Takım Cebelitarık galibiyeti sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puanını 11'e yükseltti. Bu sonuçla Milliler liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

        A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

        2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

        Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

        Puan durumu

        1) Türkiye - 11 puan
        2) Hollanda - 10 puan
        3) Norveç - 10 puan
        4) Karadağ - 7 puan
        5) Letonya - 4 puan
        6) Cebelitarık - 0 puan
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