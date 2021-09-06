Hollanda - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası elemeleri Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda?

Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelerek 3-0 galibiyetle ayrıldı. Türkiye 6. maçını Hollanda ile oynayacak. Karşılaşmanın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler gerekli araştırmalara başladı. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm bilgiler!