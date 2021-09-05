Son şampiyon Osaka Fernandez’e elendi! (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Açık tek kadınlarda dünya 73 numarası Leylah Fernandez, 2018 ve 2020 şampiyonu Osaka'yı 2-1'lik (5-7, 7-6, 6-4) skorla turnuvanın dışına itti. Osaka maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bir sonraki maçımı ne zaman oynayacağımı bilmiyorum. Sanırım bir süreliğine ara vereceğim" dedi.devi Barcelona, Kayserispor forması giyen Emre Demir'in transferini 2 milyon Euro karşılığında bitirmek üzere. İspanyol medyasına göre, Emre Demir, 2022'de Barcelona'ya katılacak.Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'daki ilk yarışta birinci oldu. Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan genç sponcu, "Birincilik için çok mutluyum" şeklinde konuştu.G.Saray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi.Mısırlı golcüsü için geçtiğimiz günlerde Bordeaux bir hamlede bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti... Fransız medyasından yıldız golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınına göre Bordeaux Mohamed'den vazgeçmedi, Ocak ayında yeni bir hamle yapacaklar.Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, sosyal medya hesapları üzerinden transfer tahtasının açılmaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yusuf Şimşek, "Balıkesirspor'un kalbimizde her zaman ayrı ve özel bir yeri olacağını belirtmek isterim. Allah'a emanet olun" dedi.Dünya Kupası'nda ikincilik yaşayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif kariyerini noktaladı. Mandzukic, emeklilik kararını, çocukluğuna hitaben yazdığı ve "Sevgili küçük Mario" diyerek başladığı veda mektubuyla açıkladı. Mandzukic, 2013'te Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotu Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.