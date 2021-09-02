Milliler 90+7’de yediği golle Karadağ’a 2 puan bıraktı

Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile 2-2 berabere kaldı . 9. dakikada Cengiz Ünder, cezasahasına ilerlerken mütiş vurdu. Top ağlarla buluşturdu: 1-0. 16'da Kaan Ayhan'ın şutu direkten dışarı çıktı. 30'da Cengiz Ünder kale içine çevirdi. Yusuf Yazıcı tamamladı: 2-0.

SAVUNMANIN ARKASINA SARKTI

40'ta Kosovic'in savunma arkasına attığı ara pasında Marusic yerden vurdu ve top Altay Bayındır'ın yanından ağlarımızla buluştu: 1-2... İlk yarı üstünlüğümüzle tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER İLE ETKİLİ OLDUK

59'da Kaan Ayhan'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta son anda savunma araya girdi. 64'te Cengiz Ünder, çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra vurdu. Kaleci gole izin vermedi.

BURAK YILMAZ DOKUNAMADI

85'te Osmajic'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 90+1'de Kerem'in ortasına kale dibinde Burak Yılmaz dokunamadı. 90+7'de serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2.

KRİTİK BARAJ HATASI

A Milli Takımımız'ın iki puan bıraktığı Karadağ maçında 90+4'te yapılan baraj hatası Ay-Yıldızlılar'a çok pahalıya patladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen dışından kazandığı serbest vuruşta kalecimiz Altay Bayındır 4'lü baraj istese de savunmamız 3 kişilik bir baraj oluşturdu. Pozisyonun devamında kullanılan frikikte 3'lü barajı aşan top ağlarımızla buluştu. Maç sonunda konuşan Altay Bayındır ise konuyla ilgili "Frikikte bir anlaşmazlık oldu" açıklamasını yaptı. Genç file bekçisi ayrıca, "Golleri açıp izleyeceğiz. İçeride hocamızla da konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Önümüzde maçlar var. Devam edeceğiz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız" ifadelerini kullandı.

İŞİ İLK YARIDA BİTİRMELİYDİK!

Karadağ maçı sonrası konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını belirten Güneş, " İlk yarıyı farklı bitirmeliydik. Orada ilk golü yedik. Rakibi ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizde ama sonra düşüşler başladı. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu" dedi. Güneş, tribünlerden yükselen istifae sesleri ile ilgili ise, "İstifayla ilgili seyirci olumlu olumsuz tezahürat yapar. Ben elimden geleni gayreti gösteriyorum. Bunu sahada da yansıttık. Bunun sonucunu alamamanın kızgınlığı var." diye konuştu.

YİNE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK!

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 farklı öne geçtiği Letonya maçının ardından dün de Karadağ maçında da üstünlüğünü koruyamadı. Ay-Yıldızlılar'ın iki farkı yakalamasına rağmen Karadağ karşısında 2 puan bırakması büyük bir üzüntüye yol açtı.

NORVEÇ VE HOLLANDA PUANLARI PAYLAŞTI

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren maçta Norveç sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Norveç'in golünü Haaland, Hollanda'nın golünü Klaassen kaydetti. Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.