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    Transfer savaşını Galatasaray kazandı! Halil Dervişoğlu Cimbom’da...

    Dün müthiş bir transfer savaşı yaşandı. Fener, Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşınca ortalık karıştı. Ancak hemen harekete geçen Galaatsaray, İngiliz kulübünü 1.5 milyon Euro’ya ikna etti ve genç futbolcuyu kiralayarak hedefe ulaştı.

    Halil Dervişoğlu Cimbom’da
    Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün Mohamed için Bordeaux ile masaya oturan Galatasaray hemen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. Herkes "Transfer bitiyor" diye düşünürken gündeme bomba gibi düşen bir gelişme ortaya çıktı.

    HER KONUDA ANLAŞILDI
    Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, milli futbolcunun kiralanması için Brentford'la her konuda anlaşma sağladı.

    HALİL İLE GÖRÜŞME BAŞLADI
    Ardından Fenerbahçe yönetimi, Halil ile sözleşme pazarlıklarına başladı ve transferde sona geldi. Kanarya, Brentford'la 1.5 milyon Euro kiralama bedeli konusunda el sıkıştı.



    ANCAK GOLÜ CİMBOM ATTI!
    Bu flaş gelişme sonrası gözler Galatasaray'a çevrildi. Ve Sarı-Kırmızılılar son bir hamle yaparak transferde mutlu sona ulaştı. Yönetim, Brentford'la görüşerek prensip anlaşmasını sağladı.

    8 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET
    Halil de tercihini Galatasaray'dan yana kullanınca, bu müthiş savaşı Sarı- Kırmızılılar kazandı. Cimbom satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcuya 8 milyon lira garanti ücret ödeyecek.
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