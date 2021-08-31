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    • 31.08.2021 11:39
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    Fenerbahçe takip ettiği Stephen Eustaquio Portekiz’in en iyilerinden!

    Orta alana takviye yapmak için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe’nin listesinin ilk sırasında Pacos Ferreira formasını giyen Stephen Eustaquio yer alıyor. Ancak 24 yaşındaki yıldız, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim değil. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Stephen Eustaquio Portekiz’in en iyilerinden!

    Fenerbahçe'nin mercek altına aldığı Pacos Ferreira ümit vaadediyor. takvim.com.tr, Kanadalı futbolcunun Torreense takımında teknik direktörlüğünü yapan ve Eustaquio'yu çok yakından tanıyan Rui Narciso'ya ulaştı.

    Portekizli hoca, genç yıldızın tüm özelliklerini, artılarını ve eksilerini takvim.com.tr'ye anlattı. İşte Narciso'nun ağzından Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Stephen Eustaquio.

    Stephen şu anda Portekiz Ligi'nin en iyi orta saha oyuncularından biri. Özellikle müthiş savunma sezileriyle çok modern bir futbolcu. Ancak sadece savunmada değil işin hücum kısmında da oldukta etkili. Teknik özellikleri yüksek, takımı ileriye taşıyabilecek bir isim. Sadece 6 numara değil, 8 numara pozisyonunda da rahatlıkla oynayabiliyor.

        Eğer onun özelliklerini bilen bir teknik direktörle çalışırsa, set hücumlarında sık sık Stephen'in gollerine şahit olabilirsiniz. Stephen'in taktiksel zekası son derece gelişmiş. Oyunun detaylarına hakim ve ayrıntılara büyük bir önem veriyor.

        Stephen son derece çalışkan ve fiziki açıdan da iyi bir futbolcu. Soğukkanlı olması onun en önemli özelliklerinden birisi.

        Saha içinde ve dışında son derece profesyonel. Henüz çok genç olduğu için gelişime açık ve üst seviyelere ulaşmak için büyük bir hırsa sahip.

            Onun neden Benfica, Sporting, Porto'ya veya 5 büyük ligden üst seviyede bir kulübe gitmediği burada da tartışılıyor. Stephen'in en geç önümüzdeki transfer döneminde iyi bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bence onun bir üst seviyeye çıkması için hiçbir eksiği yok.

            Fenerbahçe eğer Stephen'i transfer ederse hem çok yetenekli hem de çok profesyonel bir futbolcuyu almış olacak.

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            Haberler Spor Fenerbahçe takip ettiği Stephen Eustaquio Portekiz’in en iyilerinden!
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