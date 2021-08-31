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    Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı?

    Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Sarı lacivertli ekip kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertli ekip son olarak Diego Rossi’yi renklerine bağladı. Peki; Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı?

    takvim.com.tr
    Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı?

    Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Los Angeles FC takımında top koşturan Uruguaylı yıldız futbolcu Diego Rossi ile anlaşmaya vardı. Peki; Diego Ross kimdir, kaç yaşında, nereli?

    DİEGO ROSSİ KİMDİR?

    2,5 milyon avro bedelle Panerol'dan Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi, 1,70 boyunda kanat-forvet olarak görev alıyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Diego Rossi, kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle takımlarına katkı sağladı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon avro olarak açıklandı.

    5 Mart 1998'de Uruguay'ın Montevideo kentinde doğan Diego Rossi, ülkesinin ekiplerinden Penarol'un alt yapısında futbola başladı. 2016'da A takıma yükselen Diego Rossi, burada 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde top koşturdu.

    Ocak 2018'de ise 2,5 milyon avro karşılığında ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi, forvet-sol kanat mevkiinde oynuyor, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.
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    Haberler Spor Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı?
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