Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Los Angeles FC takımında top koşturan Uruguaylı yıldız futbolcu Diego Rossi ile anlaşmaya vardı. Peki; Diego Ross kimdir, kaç yaşında, nereli?