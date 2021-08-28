Recep Çiftçi: Bebeğime verdiğim sözü tuttum

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judoda Recep Çiftçi bronz madalya kazandı. 60 kiloda Recep Çiftçi Venezuelalı rakibi Marcos Dennis Blanco'yu yenerek bronz madalya aldı. Bu bronz, Paralimpik'teki ilk madalyamız oldu. Spora güreş branşında başlayan Recep Çiftçi, daha sonra gözüna darbe alıp görme kaybı yaşayınca judo branşına geçiş yapmıştı.
ÖNCE BAYRAĞIM SONRA BEBEĞİM...
Bronz madalyanın ardından açıklama yapan Çiftçi, "2 aylık bebeğime bir söz vermiştim. Önce bayrağımız için, sonra onun için savaşacağımı söylemiştim. Söylediğimi yaptım. Ülkeme bir madalya kazandırdım. Çok mutluyum" dedi.
BİR BRONZ DA BESRA DUMAN'DAN
Paralimpik Oyunları'nda bir madalya da halterden geldi. 55 kiloda yarışan Besra Duman ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Besra Duman, kilo farkı nedeniyle gümüş yerine bronz madalya kazandı.
MADALYA SAYIMIZ 25 OLDU
Dün gelen iki bronzla beraber Türkiye'nin paralimpik oyunları tarihindeki madalya sayısı 25'e yükseldi. Türkiye 2012 Londra oyunlarını 10 madalya ile tamamlayarak en başarılı performansına imza atmıştı.
ÖNCE BAYRAĞIM SONRA BEBEĞİM...
Bronz madalyanın ardından açıklama yapan Çiftçi, "2 aylık bebeğime bir söz vermiştim. Önce bayrağımız için, sonra onun için savaşacağımı söylemiştim. Söylediğimi yaptım. Ülkeme bir madalya kazandırdım. Çok mutluyum" dedi.
BİR BRONZ DA BESRA DUMAN'DAN
Paralimpik Oyunları'nda bir madalya da halterden geldi. 55 kiloda yarışan Besra Duman ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Besra Duman, kilo farkı nedeniyle gümüş yerine bronz madalya kazandı.
MADALYA SAYIMIZ 25 OLDU
Dün gelen iki bronzla beraber Türkiye'nin paralimpik oyunları tarihindeki madalya sayısı 25'e yükseldi. Türkiye 2012 Londra oyunlarını 10 madalya ile tamamlayarak en başarılı performansına imza atmıştı.