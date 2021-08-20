Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 20 yaşındaki Muhammed'in füzesiyle yendi

Fener galibiyeti kopardı aldı... Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında HJK Helsinki'yi Kadıköy'de 1-0 yendi. 8. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahasına giren Zajc, müsait pozisyondaki Osayi'ye çıkardı. Osayi'nin vuruşunda savunma son anda topa ayak koydu.

MESUT'UN ŞUTU ETKİLİ OLMADI

28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sosa, arka direkteki Mesut Özil'i gördü. Mesut'un gelişine plase vuruşu az farkla auta çıktı. 31. dakikada Zajc'ın şutu kaleci Tannander'de kaldı.

İRFAN CAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI

50. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi'nin ceza alanı içinde ortaya çevirdiği topa İrfan Can vurdu. Kaleye giden topa savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

25 METREDEN FÜZEYİ YOLLADI

64. dakikada beklediğimiz gol geldi. Genç Muhammed yaklaşık 25 metreden müthiş bir gole imza atarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0. Kanarya 26 Ağustos'taki rövanşt için avantaj elde etti.

KANARYA'NIN PENALTI İSYANI

HJK Helsinki karşısında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda çok önemli bir maça çıkan Fenerbahçe hakem kurbanı oldu... 34. dakikada Sarı-Lacivertliler'in atağında Brezilyalı yıldız Gustavo'nun pasıyla Novak ceza alanında topla buluştu ve rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak penaltı kakarı çıkmadı... 40. dakikada ise sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda ceza alanına çevirilen top Helsinki savunmasından döndü, Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama nedeniyle penaltı beklentisine Fransız hakem Benoit Bastien yine kayıtsız kaldı....

SAHAYA KARAKTER KOYDUK

F.Bahçe hocası Pereira maç sonrası basın toplantısına Muhammed ve Arda ile çıktı. Portekizli hoca, "Oyuncularımın sahaya koyduğu karakterden dolayı çok mutluyum" dedi.

ARMAYI ARADI BULAMADI!

20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya attığı müthiş golle geceye damgasını vurdu. Genç futbolcu golün ardından armayı öpmeye çalıştı. Ancak Fenerbahçe'nin dün ilk kez giydiği yeni formasıyla arma olmadığı için bunu başaramadı.

ŞOK! İRFAN CAN VE NOVAK SAKATLANDI

Sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de İrfan Can Kahveci'den geldi. Sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu hemen yerini Ferdi'ye bıraktı... 67. dakikada ise Filip Novak sakatlandı ve oyundan çıktı. İki yıldızın kesin durumu MR sonrasında belli olacak.

16'LIK ARDA İLK RESMİ MAÇINDA

Fener'in genç yeteneği Arda Güler dün bir ilki yaşadı. 16 yaşındaki futbolcu ilk kez resmi maça çıktı.