Fenerbahçe - HJK Helsinki CANLI ANLATIM İZLE

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlıyor.

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FENERBAHÇE - HELSINKI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 231. SINAVINDA

Fenerbahçe, uluslararası alanda 231. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

"KUPA 2"DE 116 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.

Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco takımına 2 maç sonunda elenen Fenerbahçe'de daha sonra Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.