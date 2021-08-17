Trabzonspor Malatya önünde gol oldu yağdı

Trabzonspor Süper Lig'e müthiş başladı... Bordo-Mavililer 1. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Konuk ekip henüz 3. dakikada öne geçti. Hamsik'in ceza alanına mükemmel ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

ÖNCE ATTI SONRA SERVİS YAPTI

10. dakikada Nwakaeme çok sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 29. dakikada Nwakaeme'nin şık ara pasıyla buluşan Gervinho'nun yakın mesafeden vuruşuyla Trabzonspor farkı 3'e çıkardı: 0-3.

ADEM UMUTLANDIRDI AMA

2 dakika sonra Adem Büyük, Malatya'yı umutlandırdı: 1-3. Ancak 42. dakikada Trabzon farkı yeniden 3'e çıkardı. Hamsik'in çaprazdan şutu Semih ve Ertaç'ın hamlesine rağmen gol oldu.

CORNELİUS FIRSATI HARCADI!

65. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Djaniny skoru 5-1 yaptı. Son saniyede Cornelius yüzde yüz fırsatı harcadı. Maçı 5-1 kazanan Fırtına, Roma maçı öncesi büyük bir moral yakaladı.

İSMAİL KÖYBAŞI İLK KEZ

Abdullah Avcı dün 11'de sürpriz bir tercih yaptı. Tecrübeli hoca yeni transferlerden İsmail Köybaşı'nı ilk kez 11'de oynattı. Serkan Asan yedek kaldı.

YILDIZLARIN ŞOV GECESİ!

Dün Yeni Malatyaspor deplasmanında Trabzonspor'un yıldızları sahne aldı. Yeni transferlerden Marek Hamsik 1 gol atıp 1 asist yaparken, Gervinho da 45 dakikada 1 gol ve 1 asistle oynadı. Takımın diğer yıldızlarından Bakasetas 1 gol, Nwakaeme 1 gol ve 1 asist, Djaniny de 1 gol ve 1 asistle takımına katkı verdi. Trabzon en az attığı kadar da kaçırdı.

CORNELIUS SAHNE ALDI

Yeni transfer Cornelius dün ikinci yarıda forma giydi. 46'da oyuna dahil olan Danimarkalı forvet güçlü fiziği ile dikkatleri çekti.

SAVUNMADA İŞTAHLI OLMALIYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5-1 kazanılan Malatya maçının ardından konuştu. Avcı, "Topa sahip olma, organize ataklar, maçın başında skoru yakalama harika şeyler. Hücumda nasıl iştahlıysak savunmada da iştahlı olmalıyız. Skor ne olursa olsun oyunun her anını doğru oynamalıyız" dedi. Avcı, "Sıkıntılı bir zemin vardı, oyuncular basit top kayıpları yaptılar. Her anı doğru oynamamız gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık, şimdi de önümüzde bir Roma maçı var" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından konuştu. Ağaoğlu "Trabzonspor ve Beşiktaş en büyük favori deniyor diyorsunuz. Böyle sorular sormayın. Çok erken. Diğerleri ne yapacak. 2.'lik 3.'lük için mi oynayacaklar" dedi.