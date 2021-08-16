Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19.15'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR | CANLI
beIN SPORTS ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh (MUHTEMEL)
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny