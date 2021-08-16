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    • Spor
    • 16.08.2021 18:13
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    • 16.08.2021 18:13
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    Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI

    Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.15'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

    YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR | CANLI
    beIN SPORTS ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Yeni Malatyaspor:     Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh (MUHTEMEL)

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

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